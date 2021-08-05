Россия задействует четыре бомбардировщика Ту-22М3 на учениях в Узбекистане

Россия задействует четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на учениях в Узбекистане в районе границы с Афганистаном. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в Минобороны РФ.

«Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместном российско-узбекском учении», — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что в ходе практических действий экипажи самолетов взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами в ходе совместного российско-узбекского учения.

«Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск Противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Республики Узбекистан», — уточнили в министерстве.

Отмечается, учения продлятся до 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном. Заявленное число участников — 1,5 тыс. человек, заключили в Минобороны РФ.

Ранее в этот день сообщалось, что российские военнослужащие в ходе совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений испытали новые образцы военной техники.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане. После начала вывода военнослужащих США из Афганистана в стране усилилось противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа от терроризма.

США в настоящее время выводят из Афганистана своих военных, которые находились в стране с 2001 года. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.