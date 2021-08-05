Прямой эфир
Спорт
Российский борец-вольник Сидаков вышел в финал ОИ в весе до 74 кг
Наука
Корабль Starliner увезли в сборочный цех из-за выявленных неполадок
Пресс-релизы
На юге России впервые состоится выставка художника Бэнкси
Спорт
Россиянина Мизинова сняли с соревнований по спортивной ходьбе на ОИ
Армия
Россия задействует четыре бомбардировщика Ту-22М3 на учениях в Узбекистане
Политика
Три партии присоединились к соглашению ЕР о безопасных выборах в Госдуму
Общество
Москвичей предупредили о «полчищах туч» и ливнях с грозами 5 августа
Армия
Военные РФ испытали новую технику на учениях у границ Афганистана
Спорт
Боксер Кудухов проведет бой с экс-чемпионом WBA Джонсом

Россия задействует четыре бомбардировщика Ту-22М3 на учениях в Узбекистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия задействует четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 на учениях в Узбекистане в районе границы с Афганистаном. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в Минобороны РФ.

Гони из большого города: чем закончилась последняя вылазка талибов
И почему от движения отвернулись даже противники афганского президента

«Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместном российско-узбекском учении», — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что в ходе практических действий экипажи самолетов взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами в ходе совместного российско-узбекского учения.

«Прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск Противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Республики Узбекистан», — уточнили в министерстве.

Отмечается, учения продлятся до 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном. Заявленное число участников — 1,5 тыс. человек, заключили в Минобороны РФ.

Ранее в этот день сообщалось, что российские военнослужащие в ходе совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений испытали новые образцы военной техники.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане. После начала вывода военнослужащих США из Афганистана в стране усилилось противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

3 августа глава афганского МИДа Мохаммад Ханиф Атмар в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил, что правительство Афганистана готово работать вместе с представителями «Талибана» и сделать движение составной частью власти лишь при условии отказа от терроризма.

США в настоящее время выводят из Афганистана своих военных, которые находились в стране с 2001 года. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021