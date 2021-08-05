Тренер российских синхронисток оценила их результат на Олимпиаде в Токио

Татьяна Данченко, тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, завоевавших золото в дуэтах на Олимпиаде в Токио, довольна работой подопечных. Об этом она заявила в интервью RT.

При этом Данченко убеждена, что отрыв в баллах между российскими спортсменками и их соперницам должен быть больше.

«Это и есть самое тяжелое в тренерской работе — сделать так, чтобы огромное количество всевозможных составляющих, начиная от самочувствия, в день выступления воедино свелось в наивысшей точке. Поэтому я очень довольна. Если сравнивать Ромашину и Колесниченко с соперницами, их превосходство по справедливости должно было составлять четыре-пять баллов, просто судьи не имеют права допускать такие отрывы», — отметила тренер.

4 августа спортсменки выиграли золотую медаль Олимпиаде, набрав 195,9079 балла. Серебро завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с 192,4499 балла, а бронзовая награда досталась украинкам Марте Фединой и Анастасии Савчук с 189,4620 балла. При этом благодаря победе Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, а Колесниченко — двукратной, пишет «Спорт-Экспресс».

2 августа в ходе квалификации произвольной программы дуэта Ромашина–Колесниченко, показавших лучший результат, включили чужую музыку в начале выступления. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.

При этом сами спортсменки позднее заявили, что не держат зла на диджея, который включил им неправильную музыку.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.