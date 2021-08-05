Москвичей предупредили о «полчищах туч» и ливнях с грозами 5 августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал «полчища туч» и дожди в Москве и Подмосковье во второй половине дня в четверг, 5 августа.

Как пояснил метеоролог ТАСС, в четверг погода в столичном регионе будет находиться под влиянием наступающего волнового атмосферного фронта с запада.

«Передовые полчища грозовых туч уже находятся на удалении 150–200 км и медленно, но верно смещаются в сторону столицы, поэтому во второй половине дня небо постепенно начнет хмуриться, начнутся дожди, местами с грозами», — рассказал Тишковец.

Температурный фон в столице будет в пределах +23…+25 градусов, по области ожидается +21…+26 градусов, пишет НСН. Эти показатели на три градуса выше климатической нормы.

Он отметил, что в пятницу, 6 августа, дожди продолжатся и приобретут обложной характер. За сутки, предположительно, выпадет 5–10 мм осадков. Температура воздуха ночью составит +16…+19 градусов, днем — +20…+23 градуса, пишет «Москва 24».

Как пишет сайт kp.ru, на западе Москвы дождь ожидается после 15:00, к вечеру он усилится. Ожидается гроза. Ветер прогнозируется до 4–9 м/с, во время грозы он будет порывистым. Во время непогоды упадет атмосферное давление до 746 мм рт. ст., сообщает телеканал «360».

4 августа главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в столицу придет тепло до +28 градусов.

По ее словам, температура воздуха будет превышать климатическую норму.