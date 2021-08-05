Российские ватерполистки проиграли сборной США и сразятся за бронзу ОИ

Российские ватерполистки уступили сборной США в полуфинале олимпийского турнира. Команда проведет матч за бронзовые медали Игр-2020. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Россиянки вели после двух периодов со счетом 7:6, но не смогли удержать преимущество. Встреча завершилась победой сборной США со счетом 15:11.

В финале сборная Соединенных Штатов сыграет с победителем другого полуфинального матча Испания–Венгрия.

Россияне разыграют бронзовые медали с проигравшим во втором полуфинале. Оба матча пройдут 7 августа.

Ранее в этот день сообщалось, что российские волейболисты на Олимпиаде в Токио одержали победу над командой Бразилии и вышли в финал Игр-2020, обеспечив себе как минимум серебро.

В финале, который состоится 7 августа, сборная ОКР встретится с победителем матча между командами Франции и Аргентины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.