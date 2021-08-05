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МИД дал рекомендации российским туристам в Турции в связи с пожарами

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Туристам, направляющимся на отдых в Турцию, необходимо внимательно следить за обстановкой в местах, выбранных для отпуска, из-за сложной ситуации в связи с лесными пожарами на юге страны. Об этом в четверг, 5 августа, заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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«С учетом сложной ситуации, связанной с лесными пожарами в южных районах Турции, настоятельно рекомендуем потенциальным туристам внимательно следить за обстановкой в местах, выбранных ими для отдыха», — заявил Пилипсон в интервью «РИА Новости».

Дипломат также напомнил, что министерство культуры и туризма Турции совместно с другими профильными ведомствами внедрило в курортных зонах страны обязательную сертификацию отелей и других предприятий туристического сектора по программе «Безопасный туризм», предусматривающей соблюдение отдельно прописанных санитарно-эпидемиологических критериев.

«Требования включают обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции, контроль заполняемости гостиниц и другие меры, обеспечивающие защиту от заражения коронавирусом», — уточнил пояснил дипломат.

Кроме того, перед началом летнего сезона была проведена аттестация отелей, большая часть которых находится в Анталье, а также ресторанов и кафе, транспортных средств, задействованных в перевозке туристов, заключил Пилипсон.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля заявил, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил в тот же день.

Спустя день сообщалось, что ответственность за поджоги на юге Турции взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня».

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