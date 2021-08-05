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В Токио выявлен новый рекорд суточного прироста числа случаев COVID-19

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Количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки в Токио, где проходят летние Олимпийские игры, впервые превысило 5 тыс. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил телеканал NHK.

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Вместе с тем самый высокий суточный показатель заболеваемости по всей Японии — 14 тыс. случаев. Отмечается, что примерно 30% из них приходится на Токио.

Кроме того, за последние сутки на Олимпийских играх в Токио также зафиксирован рекорд по числу выявленных положительных тестов на коронавирус. Так, инфекция была обнаружена еще у 31 человека. Общее количество случаев заболевания COVID-19 на ОИ составило 353.

Недовольные проведением Игр на фоне распространения коронавирусной инфекции японцы выходят на протесты. Так, акции прошли во время проведения церемонии открытия Олимпиады 23 июля. Граждане считают, что правительство нарушает Конституцию и не готово защитить население от распространения COVID-19. В ответ власти приняли решение проводить соревнования без участия иностранных болельщиков.

При этом Международный олимпийский комитет заверил, что олимпийская деревня находится в безопасности. Комплекс вмещает 6,7 тыс. спортсменов и официальных лиц. Всех участников соревнований тестируют и изолируют в случае заражения коронавирусом.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.

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