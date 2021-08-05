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Названа стоимость обновленного внедорожника Lada Niva Bronto

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Обновленный внедорожник Lada Niva Bronto будет стоить в России от 889 900 рублей. Речь идет об автомобиле в комплектации Luxe. Версия Prestige обойдется в 953 900 рублей. Об этом говорится в публикации, размещенной на странице Instagram официального дилера «Лада центр Череповец».

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Модель создана на базе трехдверной Niva Legend в максимальной комплектации, которая оснащена кондиционером, подогревом сидений и зеркал.

Комплектация Luxe включает в себя стандартные металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок, 15-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами.

В исполнении Prestige, помимо вышеперечисленного, автомобиль дополнен оригинальной решеткой радиатора и массивными пластиковыми бамперами, защитой порогов, пластиковыми накладками колесных арок и противотуманными фарами.

12 июля сообщалось, что в Тольятти на территории научно-технического центра (НТЦ) АвтоВАЗа был сфотографирован замаскированный неизвестный автомобиль.

Машину транспортировали на прицепе в специальном плотном чехле. Идентифицировать модель было невозможно.

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