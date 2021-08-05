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Мощный пожар вспыхнул на заводе в Новом Уренгое

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Масштабное возгорание произошло на одном из заводов в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в региональном МЧС.

Как сообщает РЕН ТВ, пожар вспыхнул в ночь на 5 августа в 28 км от города в здании завода по подготовке конденсата к транспорту. На место ЧП прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. На момент их прибытия горение происходило внутри здания. Угрозы для рядом расположенных объектов нет, передает телеканал «360».

По предварительным данным, никто не пострадал, пишет REGNUM. Всего к тушению пожара привлекли 27 человек и 12 единиц техники, сообщает телеканал «Звезда».

В Telegram-канале городской администрации сказано, что работы на заводе в связи с происшествием были прекращены, конденсат перекрыт.

На месте развернут оперативный штаб. Выясняются причины возникновения пожара.

2 августа на одной из подстанций Владивостока произошел взрыв трансформатора. В результате вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Общая площадь горения составила 50 кв. м. Пострадавших нет.

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