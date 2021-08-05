В МИДе заявили об эскалации в Черном море из-за учений НАТО

Учения НАТО в Черном море создают предпосылки для опасного военного противостояния, убежден директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время Черное море из региона мира и добрососедства превращается в зону опасного военного противостояния. Совершенно очевидно, что подобного рода «тренировки» провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации», — сказал он в беседе с «РИА Новости» в четверг, 5 августа.

Россия продолжит осуществлять все необходимые действия при помощи дипломатических и иных инструментов для обеспечения национальной безопасности страны, подчеркнул Пилипсон.

«Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд», — резюмировал он.

1 августа командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что Военно-морские силы РФ сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря, якобы «провоцируя североатлантический флот». Соединенные Штаты, подчеркнул он, не будут наносить удар первыми, но при этом он лично не будет «требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть».

Данные заявления, как считает глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, являются опасными и нацелены на эскалацию ситуации в регионе. При этом он отметил, что слова Берка о том, что Россия якобы провоцирует США на удар в Черном море, являются привычной для Вашингтона риторикой и попыткой в очередной раз «свалить с больной головы на здоровую».

Политик добавил, что слова американского адмирала особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента со вторжением британского эсминца в территориальные воды РФ.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко также назвал заявление Берка крайне опасным. По его словам, оно содержит неприкрытую угрозу применения силы.

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

Однако 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.