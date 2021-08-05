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Джонсон станет соперником Емельяненко на поединке в октябре

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Американский боец смешанного стиля (ММА) Тимоти Джонсон станет соперником российского спортсмена Федора Емельяненко на турнире Bellator в октябре. Об этом в четверг, 5 августа, говорится в сообщении пресс-службы американской организации.

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«Тимоти Джонсон будет соперником Федора Емельяненко на турнире в Москве. Бой будет главным на турнире», — приводит сообщение ТАСС.

Поединок состоится в российской столице 23 октября.

16 июля Емельяненко заявил, что может завершить карьеру после выступления на Bellator. Спортсмен отметил, что чувствует себя хорошо, однако видит, что его физические показатели не такие, какими были раньше. Окончательное решение будет зависеть от его самочувствия, добавил он.

В конце января Емельяненко переболел COVID-19. Спортсмену потребовалась госпитализация.

Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

На его счету 45 боев, 39 из которых он завершил победами. Шесть боев он проиграл, один поединок был признан несостоявшимся.

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