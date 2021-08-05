Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук

Бывший премьер-министр Украины, первый председатель Службы безопасности страны Евгений Марчук скончался в возрасте 80 лет из-за остановки сердца. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила его супруга Лариса Ившина.

«Черный день... Умер ЕК [Евгений Кириллович]. ... Остановилось сердце», — написала она на своей странице в Facebook.

Марчук возглавлял украинское правительство в 1995–1996 годах. Занимал пост главы Службы безопасности Украины с ноября 1991 по июль 1994 года.

После этого он в разные годы занимал должности секретаря СНБО и министра обороны страны.