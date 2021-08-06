Ученые нашли способ замедлить потерю слуха

Потребление шоколада может помочь замедлить потерю слуха и появление шума в ушах у людей среднего возраста. Такую закономерность выявили врачи из Южной Кореи, передает научный журнал Nutrients.

Соответствующее исследование было проведено в 2012–2013 годах. Установлено, что у людей, чей рацион питания включает шоколад, риск потери слуха в возрасте от 40 до 64 лет существенно ниже.

Как объяснили специалисты, такой эффект обусловлен наличием в какао химических веществ под названием «полифенолы». Обладая мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, данные вещества способствуют снижению рисков повреждения слуха, уточнили врачи.

В конце июня ученые из Испании выяснили, что какао-порошок может способствовать улучшению остроты зрения у здоровых молодых людей. Так, флаванолы, содержащиеся в какао, оказывают стимулирующее действие на нервную систему, что влияет на улучшение внимания и зрительной памяти, а также остроты зрения.

2 июня врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала о положительных свойствах какао и шоколада. По ее словам, данные продукты являются антидепрессантами, так как в них содержится аминокислота триптофан, которую называют предшественницей серотонина — гормона радости.