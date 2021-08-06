Прямой эфир
Наука
Virgin Galactic возобновляет продажу билетов космическим туристам
Армия
Российские военные провели учения с огнеметами в армии САР
Спорт
Россиянин Рашидов вышел в 1/4 финала Олимпиады по вольной борьбе
Мир
На Олимпиаде выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом
Общество
Apple начнет проверять устройства на контент с детской порнографией
Наука
Следующий пуск ракеты «Союз» со спутником Galileo состоится в ноябре
Мир
Генсек ООН назвал продление ДСНВ способом избежать ядерной катастрофы
Мир
Шесть человек погибли после крушения экскурсионного самолета на Аляске
Наука
Российский телескоп «Спектр-РГ» подтвердил теорию Большого взрыва

Ученые нашли способ замедлить потерю слуха

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потребление шоколада может помочь замедлить потерю слуха и появление шума в ушах у людей среднего возраста. Такую закономерность выявили врачи из Южной Кореи, передает научный журнал Nutrients.

В поле зрения: ученые открыли ген наследственной слепоты
Болезнь вызывает мутация, из-за которой перестает вырабатываться важный белок

Соответствующее исследование было проведено в 2012–2013 годах. Установлено, что у людей, чей рацион питания включает шоколад, риск потери слуха в возрасте от 40 до 64 лет существенно ниже.

Как объяснили специалисты, такой эффект обусловлен наличием в какао химических веществ под названием «полифенолы». Обладая мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, данные вещества способствуют снижению рисков повреждения слуха, уточнили врачи.

В конце июня ученые из Испании выяснили, что какао-порошок может способствовать улучшению остроты зрения у здоровых молодых людей. Так, флаванолы, содержащиеся в какао, оказывают стимулирующее действие на нервную систему, что влияет на улучшение внимания и зрительной памяти, а также остроты зрения.

2 июня врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала о положительных свойствах какао и шоколада. По ее словам, данные продукты являются антидепрессантами, так как в них содержится аминокислота триптофан, которую называют предшественницей серотонина — гормона радости.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021