СК выявил новые эпизоды по делу о подготовке теракта в Подмосковье

Гражданин соседнего государства, задержанный в начале июля по подозрению в подготовке к теракту в рядах террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), подозревается в новых эпизодах преступлений. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина одного из соседних государств по факту его участия в международной террористической организации «ИГ» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), установлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина подозревается в подготовке к теракту путем подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической деятельности на территории России в интересах «Исламского государства» (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ и ст. 205.3 УК РФ).

В июне 2021 года подозреваемый разработал план по совершению преступления террористического характера на территории Московского региона и с этой целью приобрел компоненты. Кроме того, вступив в террористическую организацию, обвиняемый прошел обучение путем изучения отправленных ему экстремистом-вербовщиком видеороликов, добавили в СК РФ.

Мужчину задержали в Московской области 9 июля. По месту его жительства были проведены обыски, в ходе которых была изъяты заготовка самодельного взрывного устройства и предметы для ее изготовления.

30 июля военный суд приговорил жительницу Москвы Анису Арабиеву к трем годам колонии за попытку вербовки россиян для отправки на войну в Сирию. Женщине назначили наказание в виде трех лет колонии.