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Названы повышающие риск рака кишечника продукты

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Потребление красного мяса существенно увеличивает риск рака кишечника. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, их исследование опубликовано в журнале International Journal of Epidemiology.

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Опасное заболевание вполне можно выявить на раннем этапе

В эксперименте приняли участие 500 тыс. проживающих в Великобритании мужчин и женщин в возрасте 40–69 лет. Они описывали ученым свой рацион и образ жизни. Так, за указанный срок у участников исследования было выявлено 2609 случаев колоректального рака.

Было установлено, что потребление 76 г красного и обработанного мяса в день на 20% увеличивало риск получить рак кишечника по сравнению с теми, кто ел примерно 21 г мяса в день.

При этом, как отмечают специалисты, самым опасным является именно обработанное мясо, например колбаса или бекон. Даже небольшая порция (25 г) этих продуктов на 20% повышает вероятность заболеть раком кишечника. Опасность представляет и обычное красное мясо, однако такие же показатели риска продукт показывает только в случае удвоения указанной порции.

В начале июня врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал о риске развития ряда заболеваний в зависимости от способа приготовления пищи. Он отметил, что небезопасным для здоровья является мясо, приготовленное на растительном масле. В процессе жарки происходит выделение большого количества канцерогенных веществ.

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