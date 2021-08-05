В Москве задержали выбросившего сына из окна мужчину

Правоохранители в Москве задержали мужчину, который выбросил своего маленького сына из окна. Об этом в четверг, 5 августа, сообщили в столичном ГСУ СК России.

Следователи установили местонахождение мужчины. В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства для следственных действий.

Вечером в среду, 4 августа, вблизи жилого дома на улице Шумилова в Москве обнаружили двухлетнего ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Мальчик находился в сознании, разговаривал и повторял, что ему очень больно.

В тяжелом состоянии несовершеннолетнего госпитализировали, сообщает телеканал «Звезда». Врачи диагностировали у него многочисленные переломы, а также закрытую черепно-мозговую травму.

По версии следствия, ребенка 2018 года рождения выбросил из окна пятого этажа отец. По словам очевидцев, мужчина сначала наблюдал за происходящим из окна, после чего скрылся с места происшествия, пишет RT. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, уточняет НСН.

Также известно, что накануне вечером между бабушкой пострадавшего ребенка (тещей злоумышленника) и его отцом произошел конфликт. Мужчина в разгар ссоры решил выместить злость на ребенке и выбросил его из окна. Отмечается, что, пока мать ребенка находилась в отъезде, бабушка являлась его опекуном.

По факту произошедшего проверку также начала столичная прокуратура, пишет телеканал «360». Ведомство оценит соблюдение законодательства о несовершеннолетних.