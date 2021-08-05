Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 августа
Облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь ожидаются в Московском регионе в четверг, 5 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице и по области прогнозируется до +25 градусов, в ночь на пятницу в Москве похолодает до +14 градусов, в Подмосковье — до +11 градусов.
«Небольшой дождь, на западе области местами умеренный», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
Скорость южного ветра в четверг не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 749 мм ртутного столба.
4 августа главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в столицу придет тепло до +28 градусов.
По ее словам, температура воздуха будет превышать климатическую норму.