Подозреваемый в причастности к убийству президента Гаити не признал вину

Адвокаты подозреваемого в причастности к убийству президента Гаити бизнесмена в Майами, главы компании CTU Security Антонио Интриаго отрицают его связь с преступлением и называют мужчину жертвой продуманного плана. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил телеканал Univision со ссылкой на заявление юристов.

«Стал жертвой тщательно продуманной схемы гаитянских лиц, нацеленной на получение власти в Гаити, в рамках программы и действий, о которых Интриаго не знал… Он не обладал сведениями и не участвовал в трагических событиях, произошедших 7 июля», — рассказали адвокаты Интриаго.

27 июля в штате Флорида в рамках расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза начались обыски. По данным СМИ, действия связаны с подозрениями в причастности к преступлению Интриаго и владельца финансовой фирмы Worldwide Capital Lending Group Уолтера Винтемилле, но их участие в убийстве пока никак не подтверждено.

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза прошли 23 июля в городе Кап-Аитьен. Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. Позднее она рассказала, что наемники должны были убить президента и его семью, чтобы препятствовать реализации его флагманских проектов: дороги, питьевая вода, референдум и выборы.

26 июля полиция Гаити заключила под арест главного координатора по вопросам безопасности в службе охраны Моиза Жана Лагеля Сивиля.

В рамках расследования убийства полиция страны 26 июля объявила в розыск бывшую судью Виндель Кок-Телот. В начале текущего года президент Гаити отстранил от работы трех судей, в том числе и Кок-Телот, по подозрению в участии в заговоре против бывшего лидера страны. Тогда действия Моиза в коллегии судей сочли антиконституционными, после чего суды бастовали в течение нескольких месяцев.

Среди задержанных в связи с убийством Моиза есть граждане США, рассказавшие, что у них не было цели убить президента, они только исполняли роль переводчиков. По их словам, убийство гаитянского лидера заказал некий иностранец Майк.