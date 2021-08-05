Прямой эфир
Общество
Для малоимущих предложили ввести продовольственные сертификаты
Мир
Правительство и оппозиция Венесуэлы договорились о переговорах в Мексике
Мир
В Китае создали лампу для дезинфекции от COVID с эффективностью 99,99%
Спорт
МОК допустил дисциплинарные меры против Минска из-за Тимановской
Культура
Мероприятия «Пушкинской карты» должны будут пройти экспертизу Минкультуры
Спорт
Россиянин Сидаков вышел в полуфинал по вольной борьбе на Играх в Токио
Мир
Более 80 человек пострадали при столкновениях в Ливане в день траура
Армия
Военные учения при участии России начались на границе с Афганистаном
Общество
Режим ЧС объявлен в Белогорске из-за паводка

Подозреваемый в причастности к убийству президента Гаити не признал вину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокаты подозреваемого в причастности к убийству президента Гаити бизнесмена в Майами, главы компании CTU Security Антонио Интриаго отрицают его связь с преступлением и называют мужчину жертвой продуманного плана. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил телеканал Univision со ссылкой на заявление юристов.

Ночное убийство: на Гаити застрелили президента
Глава государства погиб в собственной резиденции

«Стал жертвой тщательно продуманной схемы гаитянских лиц, нацеленной на получение власти в Гаити, в рамках программы и действий, о которых Интриаго не знал… Он не обладал сведениями и не участвовал в трагических событиях, произошедших 7 июля», — рассказали адвокаты Интриаго.

27 июля в штате Флорида в рамках расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза начались обыски. По данным СМИ, действия связаны с подозрениями в причастности к преступлению Интриаго и владельца финансовой фирмы Worldwide Capital Lending Group Уолтера Винтемилле, но их участие в убийстве пока никак не подтверждено.

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза прошли 23 июля в городе Кап-Аитьен. Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. Позднее она рассказала, что наемники должны были убить президента и его семью, чтобы препятствовать реализации его флагманских проектов: дороги, питьевая вода, референдум и выборы.

26 июля полиция Гаити заключила под арест главного координатора по вопросам безопасности в службе охраны Моиза Жана Лагеля Сивиля.

В рамках расследования убийства полиция страны 26 июля объявила в розыск бывшую судью Виндель Кок-Телот. В начале текущего года президент Гаити отстранил от работы трех судей, в том числе и Кок-Телот, по подозрению в участии в заговоре против бывшего лидера страны. Тогда действия Моиза в коллегии судей сочли антиконституционными, после чего суды бастовали в течение нескольких месяцев.

Среди задержанных в связи с убийством Моиза есть граждане США, рассказавшие, что у них не было цели убить президента, они только исполняли роль переводчиков. По их словам, убийство гаитянского лидера заказал некий иностранец Майк.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021