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Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке в августе

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В России самую большую зарплату на удаленке, по данным за август, предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter. Это следует из рейтинга сервиса по поиску профессионалов «Работа.ру».

«Традиционно рейтинг высокооплачиваемых удаленных вакансий возглавляет предложение работы из ИТ-сферы. В компанию по разработке мобильных приложений требуется Flutter-разработчик. Ему готовы платить до 300 тыс. рублей», — приводит «РИА Новости» данные сервиса.

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Отмечается, что в обязанности специалиста будет входить проектирование архитектурных приложений. При этом от кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от двух лет, а также портфолио с проектами под Flutter — комплекта средств разработки с открытым исходным кодом для создания мобильных приложений.

На втором месте по уровню зарплаты — аналитик–консультант в агентстве спортивной аналитики. Он может рассчитывать на 230 тыс. рублей в месяц. Кандидату предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. В обязательных требованиях указаны стаж не менее трех лет, наличие базы данных и опыт работы с социальными сетями.

Рекрутер на удаленке может зарабатывать до 150 тыс. рублей. В обязанности специалиста входят подбор кадров, собеседование с кандидатами на различные должности и ведение отчетности.

Доход в 120 тыс. обещают главному специалисту по отоплению, вентиляции и кондиционированию (ОВиК). Столько же может зарабатывать Digital performance manager. Этот специалист занимается прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций, оперативно обрабатывает входящие запросы и строит лояльные отношения с клиентами. Также 120 тыс. предлагают программисту 1C и PHP-разработчику.

2 августа портал «Работа.ру» представил данные о самых высоких заработных платах в августе, но уже в офлайн-режиме. Так, главе компании по производству теплового оборудования предлагают до 600 тыс. рублей в месяц, стоматологу-имплантологу — до 400 тыс. рублей, а техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера — до 275 тыс.

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