Россиянин Сидаков вышел в полуфинал по вольной борьбе на Играх в Токио

Российский борец Заурбек Сидаков в четвертьфинале олимпийского турнира «Токио-2020» по вольной борьбе в весе до 74 кг победил Бекзода Абдурахмонова из сборной Узбекистана, сообщает в четверг, 5 августа, издание «Спорт-Экспресс».

25-летний россиянин одержал победу со счетом 13:6. Полуфинальный поединок пройдет позже в этот же день.

Ранее в этот день российская спортсменка Юлия Тимошинина вышла в финал олимпийского турнира «Токио-2020» по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. 23-летняя россиянка в полуфинале стала шестой, показав результат 319,80 балла.

3 августа российский борец Муса Евлоев в финале Олимпиады победил Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 кг, тем самым завоевав золото на Играх-2020.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.