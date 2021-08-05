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На Олимпиаде в Токио выявлен 31 случай COVID-19

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На Олимпийских играх в Токио зафиксирован рекорд по числу выявленных положительных тестов на коронавирус за сутки, следует из отчета на сайте оргкомитета Олимпиады в четверг, 5 августа. Так, инфекция была обнаружена еще у 31 человека.

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Общее число заражений COVID-19 на Олимпиаде в Токио составило 353 человек.

Отмечается, что число синхронисток из сборной Греции с выявленным с положительным тестом выросло до шести.

Накануне Олимпийский оргкомитет сообщил, что пять человек из греческой команды по синхронному плаванию получили положительный результат теста на коронавирус. Они были отстранены от соревнований.

Днем ранее на Играх было зарегистрировано 29 случаев. Как сообщало издание KHN, японские власти обвинили в столь большом числе зараженных штамм «Дельта».

24 июля отмечалось, что спортсмены на Олимпийских играх обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы, иначе к ним будут приняты дисциплинарные меры.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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