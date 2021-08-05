Пассажиры экстренно севшего в Казани самолета вылетели другим бортом

Пассажиры экстренно севшего в Казани самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Екатеринбург — Москва, вылетели в столицу другим бортом. Об этом сообщил в четверг, 5 августа, пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

«Пассажиры вылетели в 05:07 на другом самолете. Замена борта», — цитирует Гатауллина «Интерфакс».

Ранее в среду, 4 августа, вечером самолет Sukhoi Superjet 100 Екатеринбург–Москва примерно через час полета подал в воздухе над Удмуртией сигнал тревоги и совершил внеплановую посадку в Казани.

В справочной службе казанского аэропорта телеканалу РЕН ТВ сообщили, что посадка прошла благополучно в 00:03 мск. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков указал на то, что причиной вынужденной посадки технические неполадки самолета.

В самолете могла произойти разгерметизация, заявлял источник «Интерфакса». По предварительным данным, самолет снизился до 2,1 тыс. м и несколько минут продолжал лететь на минимально допустимой высоте.