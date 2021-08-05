Режим ЧС объявлен в Белогорске из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен во втором по численности населения городе Амурской области Белогорске из-за паводка. Уровень воды в реке Томь за сутки поднялся почти на метр, ситуация ухудшается быстрее прогнозов, заявил в четверг, 5 августа, градоначальник Станислав Мелюков в своем Instagram.

«Сегодня в 8:50 (02:50 мск) в Белогорске решением комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) введен режим ЧС. Вопреки прогнозам гидрологов/метеорологов (напомню, они давали 400-500 сантиметров на 7-9 августа) сегодня, 5 августа, вода в реке Томи резко поднялась до 410 сантиметров», — написал Мелюков.

Он отметил, что еще 3 августа уровень воды в Томи падал, однако за сутки все равно поднялся на 90 см.

По словам мэра, информация об уровне реки будет каждые два часа обновляться на сайте города. Так, по состоянию на 10:00 (4:00 мск) река поднялась до 421 см. Мелюков выразил опасение, что уже в этот четверг уровень воды в реке может превысить показатель 2013 года в 430 см и 2019 года в 444 см.

За последние 10 лет второй по величине город Амурской области переживает восьмое наводнение. В 6:00 (полночь по мск) оказались подтоплены дворы жителей Междугранки Васильевской администрации Белогорского округа.

В региональном правительстве сообщили о том, что по решению главы города Станислава Мелюкова разворачивается пункт временного размещения людей.

Накануне губернатор Амурской области Василий Орлов и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обсудили в ходе круглого стола ситуацию с паводками и их последствиями в регионе. По мнению Орлова, при достаточном финансировании процесс берегоукрепления возможно завершить в течение двух лет.