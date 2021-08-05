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ФНПР связала снижение безработицы с уменьшением размера пособий

Профсоюзы вновь попросят проиндексировать выплаты работающим пенсионерам

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ФНПР готова вновь обратиться к президенту по индексации пенсий неработающим пенсионерам. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава организации Михаил Шмаков.

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«Ситуация уже разогрелась. Сейчас этому уделено большое общественное внимание. И это дает нам основание утверждать, что этот вопрос будет решен. Мы считали, что это будет уже в весеннем послании президента. Но этого не случилось. Видимо, опять помешал финансовый блок правительства, который выступает против. Потому что они начинают считать, сколько потребуется средств», — пояснил глава российских профсоюзов.

По его словам, ФНПР предлагает кабмину реструктуризировать долги и назначить время, с которого возобновится индексация.

«Но я уверен, что ситуация разрешится. Сегодня к этому уже подключились и, политические партии. Серьезно об этом заявила и «Единая Россия». Поэтому я думаю, что мы общими усилиями вопрос этот добьем», — заявил он «Известиям».

В июне Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам. В письме отмечалось, что правительство пока не одобрило ни один из законопроектов касаемо индексации пенсий.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Четырехдневная рабочая неделя нужна с сохранением зарплаты»

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