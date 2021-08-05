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Названы любимые места знаменитостей для покупки жилья в Москве

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Столичные риелторы назвали 5 августа в беседе с «РИА Новости» любимые районы знаменитостей для покупки жилья в столице.

«Предпочтения известных людей мало чем отличаются от рядовых состоятельных клиентов: все запросы концентрируются вокруг трех районов Москвы — Хамовников, Арбата и Тверского. Это обусловлено, прежде всего, тем, что люди шоу-бизнеса хотят быть в самом эпицентре столичной жизни и не тратить время на дорогу и связанные с ней неудобства», — рассказала агентству директор департамента продаж городской недвижимости Savills в России Кристина Томилина.

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Как отметил другой эксперт, региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев, Хамовники больше всего популярны у семейных селебрити.

«Район окружен рекой, насыщен инфраструктурой, парковыми зонами, современными домами, и несмотря на близкое расположение к основным деловым локациям Москвы, остается «тихим» центром», — подчеркнул Соловьев.

Что касается Патриарших прудов, по словам директора департамента продаж Barnes International Moscow Юлии Гринько, этот район больше всего привлекает блогеров, айтишников и молодых знаменитостей, поскольку там царит атмосфера бесконечной «тусовочной жизни».

В то же время отмечается, что «золотая миля» — условный участок между улицами Остоженка и Пречистенская набережная, названный самым дорогим в столице — постепенно утрачивает популярность среди звезд.

Средний бюджет сделок у знаменитостей разный, указывают эксперты. По данным Savills, покупки медийных персон не превышают 70 млн рублей, в то время как известные предприниматели и политики приобретают недвижимость стоимостью в 120–150 млн рублей.

Томилина обращает внимание на такой относительно новый тренд для знаменитостей, как готовность покупать жилье в кредит. Чаще всего на такое решение идут молодые знаменитости до 45 лет, «мелькающие на всех развлекательных каналах страны».

Ранее, 28 июля, столичные риелторы назвали топ–100 самых дорогих квартир в Москве, отмечалось, что их совокупная стоимость оценивается в $83 млн или около 6 млрд рублей. Квартиры расположены в районах Арбата, Патриарших прудов и в Тверском районе.

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, Москва входит в десятку городов мирового рейтинга Global Residential Cities Index по росту цен на жилье по итогам первого квартала 2021 года. Российская столица расположилась на седьмой строчке с положительной динамикой цен в 22,4%, хотя всего год назад находилась только на 143-м месте рейтинга (–3,6%).

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