Белый дом прокомментировал призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию

Администрация США считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести временный мораторий на проведение ревакцинации от коронавируса до конца сентября, заявила в среду, 4 августа, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

«Мы считаем это неверным выбором. Мы можем делать и то, и другое», — уточнила Псаки.

Ранее в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус указал на необходимость ввести временный мораторий на повторную вакцинацию до конца сентября из-за неравномерного распределения вакцин среди стран с высоким и низким уровнями развития.

По данным организации, в странах с высоким уровнем доходов в мае было введено около 50 доз вакцин на каждые 100 человек, и с тех пор это число удвоилось. Между тем в странах с низким уровнем доходов речь идет о 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия дополнительных поставок.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения полагают, что мораторий, скорее всего, необходимо будет продлить и далее, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца этого года.

2 августа спецпосланники гендиректора ВОЗ в пяти регионах мира заявили, что стратегия борьбы с COVID-19 должна учитывать призывы и прогнозы о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю — 40%, а к середине 2022 года — 60%.

Вместе с тем 4 августа заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган рассказал «Известиям», что на сегодняшний день в мире сталкиваются две противоположные точки зрения о необходимости ревакцинации, поэтому подходы в той или иной стране к этому вопросу будут зависеть от того, какую точку зрения поддержит руководство государства.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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