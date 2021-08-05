Минимум 11 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе

В Кузбассе грузовик столкнулся с вахтовым автобусом, перевозившим рабочих. Пострадали 11 человек, они доставлены в больницу, сообщили в четверг, 5 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария с участием грузовика Hyundai и пассажирского вахтового автобуса на базе «КамАЗа» произошла в 06:10 (4:10 мск) на 157-м км автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк», на территории Прокопьевского муниципального округа. Отмечается, что автобус перевозил работников одного из предприятий.

По данным ведомства, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением и врезался в попутный вахтовый автомобиль. В результате автобус выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок. В вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле — водитель и пассажир. Всех участников ДТП доставили в медицинское учреждение для обследования.

На место инцидента выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Прокопьевскому муниципальному округу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день 11 человек погибли и 12 получили травмы после того, как в штате Техас опрокинулся фургон, перевозивший мигрантов. Шериф округа Брукс Урбино Мартинес рассказал, что фургон, рассчитанный на 15 пассажиров, перевозил минимум 25 человек и был переполнен. Транспорт перевернулся, когда водитель потерял управление на повороте.