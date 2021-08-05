Врач рассказал о влиянии температуры после прививки на иммунитет

Высокая температура после прививки от коронавируса лишь отчасти свидетельствует о высоком уровне формирующегося иммунитета, вакцинация сама по себе является гарантом устойчивости к заболеванию. Об этом в четверг, 5 августа, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог и генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков.

В интервью с радио Sputnik Крючков отметил, что повышенная температура тела связана с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на внешние неспецифические стимулы. Однако это напрямую это не сказывается на формировании иммунного ответа.

После прививки любой из зарегистрированных в России вакцин будет формироваться устойчивый уровень иммунитета, и это не зависит от наличия или отсутствия температуры, пояснил врач.

«Если у человека вакцинация прошла, что называется, без сучка и задоринки, то есть без температуры и так далее, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше», — рассказал иммунолог.

Специалист добавил, что риск поствакцинальных проявлений не должен становиться причиной отказа от прививки. Он напомнил, что коронавирусная инфекция неизмеримо опаснее.

Ранее, 3 августа, в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) заявили о способности полной вакцинации населения уберечь от появления новых штаммов COVID-19.

По последним данным, всего с начала распространения коронавируса в России общее количество выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 6 356 784. От последствий заболевания скончались 161 715 человек, полностью выздоровели 5 679 842 человека.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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