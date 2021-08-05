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Вильфанд назвал сроки начала бархатного сезона на курортах России

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Бархатный сезон на российских курортах начнется в первой декаде сентября и продлится около месяца, рассказал 5 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температура воды и воздуха становятся близки между собой. Температура воды к этому периоду понижается до 23-25 градусов», — цитирует его 5 августа ТАСС.

По словам синоптика, в текущем году бархатный сезон будет короче, чем в прошлом, так как в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды не очень прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков.

В настоящее время температура воды в Ялте, Евпатории, Алуште и Феодосии составляет +26 градусов. При этом в Анапе, Геленджике, Туапсе, Сочи и Бердянске она достигает показателя в 28 градусов тепла, а в Ейске — 29 градусов тепла, уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

2 августа гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал «Известиям», что в сентябре на Кипре, в Греции и в Турции начинается бархатный сезон, а цены при этом опускаются в среднем на 20%, поэтому эти направления в сентябре для россиян самые удачные для отдыха.

При этом в Крыму в это время уже будет прохладно, а в Сочи купальный период продлится до октября, уточнил Мкртчян.

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