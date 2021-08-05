Штангистка-трансгендер объявила о готовности завершить карьеру в спорте

Новозеландская тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард задумалась о завершении спортивной карьеры после неудачного выступления на Олимпиаде в Токио. Об этом она рассказала в среду, 4 августа, изданию RTE.

43-летняя Лорел, которая была почти вдвое старше своих соперниц на Играх отметила, что ее «настиг возраст».

«Возможно, пора начать думать о том, чтобы закончить карьеру и сосредоточиться на других вещах в моей жизни. Я не уверена, что являюсь образцом для подражания — к такому я пока только стремлюсь. Но надеюсь, что просто находясь здесь, я смогу дать стимул другим трансгендерным женщинам», — заявила спортсменка.

Она также выразила благодарность МОК за проявление «морального лидерства» в принятии инклюзивной политики, которая позволила ей участвовать в Олимпиаде.

Хаббард ожидает, что по окончании Игр в Токио МОК выпустит новые инструкции по вопросу участия трансгендеров в олимпийских соревнованиях.

«Хотя сейчас у нас есть правила, они, несомненно, будут меняться и развиваться по мере того, как всё больше будет изучаться участие трансгендеров в спорте», — поделилась тяжелоатлетка.

В понедельник, 2 августа, Хаббард участвовала в турнире по тяжелой атлетике в категории свыше 87 кг, однако не смогла поднять штанги весом 120 и 125 кг. В результате тяжелоатлетка завершила свое выступление досрочно с нулем баллов.

В 2003 году МОК разрешил участие трансгендеров, перенесших операцию по смене пола. Спустя 12 лет комитет отказался от этого требования. Вместо этого было поставлено условие, что уровень тестостерона у таких спортсменов должен быть ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

27 июля врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова сообщила «Известиям», что спортсмены-трансгендеры не должны соревноваться вместе с людьми нормального физиологического генотипа из-за физиологических, генетических и гормональных различий между мужчинами и женщинами.