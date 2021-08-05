Прямой эфир
Мир
Страны Запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Общество
В отрасли ожидают разрешения чартеров на курорты Египта в августе
Мир
США могут запретить въезд невакцинированным иностранцам
Политика
Рост заболеваемости COVID-19 повлиял на рейтинги губернаторов в июле
Наука
Обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»
Мир
ВВС Израиля снова нанесли удары по южным территориям Ливии
Армия
РВСН прекратят использовать ракету «Тополь» в 2024 году
Экономика
Минсельхоз ожидает роста урожая бахчевых на 20,8%
Общество
ФНПР связала снижение безработицы с уменьшением размера пособий
Сюжет:

Штангистка-трансгендер объявила о готовности завершить карьеру в спорте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новозеландская тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард задумалась о завершении спортивной карьеры после неудачного выступления на Олимпиаде в Токио. Об этом она рассказала в среду, 4 августа, изданию RTE.

Судье назло: Ромашина и Колесниченко взяли золото вопреки трудностям
Наш дуэт синхронисток лишился костюмов и долго не мог согласовать музыку для выступления

43-летняя Лорел, которая была почти вдвое старше своих соперниц на Играх отметила, что ее «настиг возраст».

«Возможно, пора начать думать о том, чтобы закончить карьеру и сосредоточиться на других вещах в моей жизни. Я не уверена, что являюсь образцом для подражания — к такому я пока только стремлюсь. Но надеюсь, что просто находясь здесь, я смогу дать стимул другим трансгендерным женщинам», — заявила спортсменка.

Она также выразила благодарность МОК за проявление «морального лидерства» в принятии инклюзивной политики, которая позволила ей участвовать в Олимпиаде.

Хаббард ожидает, что по окончании Игр в Токио МОК выпустит новые инструкции по вопросу участия трансгендеров в олимпийских соревнованиях.

«Хотя сейчас у нас есть правила, они, несомненно, будут меняться и развиваться по мере того, как всё больше будет изучаться участие трансгендеров в спорте», — поделилась тяжелоатлетка.

В понедельник, 2 августа, Хаббард участвовала в турнире по тяжелой атлетике в категории свыше 87 кг, однако не смогла поднять штанги весом 120 и 125 кг. В результате тяжелоатлетка завершила свое выступление досрочно с нулем баллов.

В 2003 году МОК разрешил участие трансгендеров, перенесших операцию по смене пола. Спустя 12 лет комитет отказался от этого требования. Вместо этого было поставлено условие, что уровень тестостерона у таких спортсменов должен быть ниже 10 наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

27 июля врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова сообщила «Известиям», что спортсмены-трансгендеры не должны соревноваться вместе с людьми нормального физиологического генотипа из-за физиологических, генетических и гормональных различий между мужчинами и женщинами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021