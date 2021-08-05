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В Бразилии суд расследует дело о распространении президентом фейков

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Суд в Бразилии инициировал расследование в отношении президента Жаира Болсонару после его заявлений об уязвимости системы голосования в стране. Об этом сообщили в среду, 4 августа, в пресс-службе высшей судебной инстанции Бразилии.

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Постановление о проведении разбирательства вынес судья Верховного федерального суда республики (STF) Алешандри ди Морайс. Он курирует расследование о фейковых новостях, фигурантами которого стали президент и несколько десятков его близких сторонников.

«Посредством ложных утверждений, многократно транслированных в социальных сетях, <...> формируется дискурс о нелегитимности демократических институтов, провоцирующий группы сторонников [президента] на атаки против лиц, представляющих эти институты, в целях их свержения и замены другими лицами, разделяющими политические взгляды сторонников президента», — говорится в судебном постановлении.

По данным суда, действия президента могут рассматриваться как нарушение отдельных статей уголовного кодекса и Закона о государственной безопасности.

В минувшие выходные в ряде городов прошли манифестации сторонников Болсонару с требованием реформирования системы голосования. Глава государства выступил с видеообращением к участникам митингов, выразив им поддержку и одобрение.

28 июля Болсонару в эфире государственного телевидения рассказал о своих подозрениях относительно честности президентских выборов 2018 года. По его убеждению, он одержал победу уже в первом туре голосования, но результаты якобы были сфальсифицированы. В ходе эфира он также продемонстрировал ряд вирусных видеороликов, в которых говорится о предположительной уязвимости действующей системы. В свою очередь, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны это отрицает.

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