Минсельхоз ожидает роста урожая бахчевых на 20,8%

В этом году возрастет производство бахчевых культур, то есть отечественных арбузов и дынь, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

По прогнозу ведомства, в сравнении с прошлым годом урожай увеличится на 20,8%, до более 700 тыс. т. В 2020-м собрали 579,4 тыс. т бахчевых. В организованном секторе в этом году расширили посевные площади под арбузы и дыни, уточнили в министерстве. В 2021-м засеяли 45,5 тыс. га — на 3,2% больше, чем в 2020-м.

«В настоящее время урожайность бахчевых культур выше прошлогодних показателей», — сказали в Минсельхозе.

В министерстве добавили, что увеличение производства обусловлено расширением посевных площадей и тем, что подходы аграриев к технологиям возделывания совершенствуются.

В этом сезоне погодные условия в стране благоприятствовали производству арбузов и дынь, сказала «Известиям» глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий. Высокие температуры и жара перемежались с дождем, что позитивно сказалось на урожае. Основные производители бахчевых в России сосредоточены в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, напомнила она.

Эксперт подчеркнула: отечественная продукция составляет большую долю продаж на российском рынке. Например, в 2020 году на импортные бахчевые пришлось 9% — это 56,3 тыс. т, из них 38,3 тыс. т — это арбузы. Это связано с тем, что локальный продукт продается втрое-вчетверо дешевле, чем произведенный за рубежом.

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Дали по бахче: Минсельхоз прогнозирует рост урожая арбузов и дынь на 20,8%