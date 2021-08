Минимум 11 мигрантов погибли после опрокидывания грузовика в Техасе

По меньшей мере 11 человек погибли и 12 получили травмы после того, как в штате Техас опрокинулся фургон, перевозивший мигрантов, сообщает 5 августа Associated Press.

Авария произошла 3 августа в нескольких десятках километров от границы с Мексикой. Пострадавших доставляют в больницы на вертолетах. Информации об их состоянии нет.

Шериф округа Брукс Урбино Мартинес рассказал, что фургон, рассчитанный на 15 пассажиров, перевозил минимум 25 человек и был переполнен. Транспорт перевернулся, когда водитель потерял управление на повороте.

2/2 These numbers are preliminary, since the investigation into what happened is going on as we speak. The driver was believed to be speeding, didn’t make a curve in the road, lost control and overturned the van. Pic courtesy Brooks Co Sheriff's Office. @KENS5 @JoseBorderTeam https://t.co/Mz2DnNIwR4 pic.twitter.com/igInTQC15u