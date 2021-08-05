Прямой эфир
Мир
Страны Запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Общество
В отрасли ожидают разрешения чартеров на курорты Египта в августе
Мир
США могут запретить въезд невакцинированным иностранцам
Политика
Рост заболеваемости COVID-19 повлиял на рейтинги губернаторов в июле
Наука
Обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»
Мир
ВВС Израиля снова нанесли удары по южным территориям Ливии
Армия
РВСН прекратят использовать ракету «Тополь» в 2024 году
Экономика
Минсельхоз ожидает роста урожая бахчевых на 20,8%
Общество
ФНПР связала снижение безработицы с уменьшением размера пособий

Минимум 11 мигрантов погибли после опрокидывания грузовика в Техасе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 11 человек погибли и 12 получили травмы после того, как в штате Техас опрокинулся фургон, перевозивший мигрантов, сообщает 5 августа Associated Press.

Авария произошла 3 августа в нескольких десятках километров от границы с Мексикой. Пострадавших доставляют в больницы на вертолетах. Информации об их состоянии нет.

Шериф округа Брукс Урбино Мартинес рассказал, что фургон, рассчитанный на 15 пассажиров, перевозил минимум 25 человек и был переполнен. Транспорт перевернулся, когда водитель потерял управление на повороте.

Ранее 30 июня в Волгоградской области перевернулась «Газель», в салоне которой находились 14 мигрантов. В результате ДТП пострадали 13 человек. Водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство опрокинулось в кювет. По данным телеканала «360», микроавтобус ехал из Волгограда в Москву на работу в поле.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021