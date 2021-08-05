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Чиновников обяжут голосовать в советах директоров компаний по госдирективам
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Чиновников обяжут голосовать в советах директоров компаний по госдирективам

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Госслужащие не смогут изменить директивам при голосовании в советах директоров, но вместе с тем их освободят от персональной ответственности за принятые решения. Такие нововведения содержатся в законопроекте Минэкономразвития, вносящем изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» (есть в распоряжении «Известий»).

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Как пояснил «Известиям» замминистра экономического развития Илья Торосов, в стране давно сложилась и широко применяется практика, когда чиновники в составе совета директоров представляют интересы государства на основе письменных директив, а не своего мнения.

«Очевидно, что представитель интересов государства не должен и не может голосовать иначе, чем указано в директиве. Это следует прямо закрепить в законе, исключив возможность отклонения представителя от позиции, изложенной в документе», ― сообщил замминистра.

В то же время, если решение о голосовании «за» или «против» принимается не самим представителем, то на него не может быть возложена ответственность как на члена совета директоров, констатировал Илья Торосов. Согласно тексту законопроекта, при необходимости ее понесет орган власти, выпустивший директиву.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Голосовое управление: регламент участия чиновников в советах директоров изменят

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