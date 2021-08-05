Названа возможная причина экстренной посадки самолета в Казани

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 Екатеринбург–Москва вынужденно сел в Казани из-за технических проблем, заявил в четверг, 5 августа, пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

«Рейс из Екатеринбурга в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани по технической причине», — цитирует Старикова ТАСС.

Он уточнил, что пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом.

Как рассказал источник «Интерфакса», в самолете могла произойти разгерметизация. Отмечается, что предварительно самолет снизился до 2,1 тыс. м и несколько минут продолжал лететь на минимально допустимой высоте.

Вечером в среду самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, примерно через час полета подал в воздухе над Удмуртией сигнал тревоги и совершил внеплановую посадку в Казани.

В справочной службе казанского аэропорта телеканалу РЕН ТВ рассказали, что посадка прошла благополучно. По предварительным данным, пострадавших нет.