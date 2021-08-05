Прямой эфир
Мир
Число выявленных в мире случаев COVID-19 превысило 200 млн
Армия
Ревакцинацию в Вооруженных силах России начнут с подразделений ПВО
Спорт
Олимпийского чемпиона Белявского встретили в аэропорту Екатеринбурга
Политика
Рост заболеваемости COVID-19 повлиял на рейтинги губернаторов в июле
Наука
Обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»
Мир
ВВС Израиля снова нанесли удары по южным территориям Ливии
Армия
РВСН прекратят использовать ракету «Тополь» в 2024 году
Экономика
Минсельхоз ожидает роста урожая бахчевых на 20,8%
Общество
ФНПР связала снижение безработицы с уменьшением размера пособий

Названа возможная причина экстренной посадки самолета в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 Екатеринбург–Москва вынужденно сел в Казани из-за технических проблем, заявил в четверг, 5 августа, пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

«Рейс из Екатеринбурга в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани по технической причине», — цитирует Старикова ТАСС.

Он уточнил, что пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом.

Как рассказал источник «Интерфакса», в самолете могла произойти разгерметизация. Отмечается, что предварительно самолет снизился до 2,1 тыс. м и несколько минут продолжал лететь на минимально допустимой высоте.

Вечером в среду самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, примерно через час полета подал в воздухе над Удмуртией сигнал тревоги и совершил внеплановую посадку в Казани.

В справочной службе казанского аэропорта телеканалу РЕН ТВ рассказали, что посадка прошла благополучно. По предварительным данным, пострадавших нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021