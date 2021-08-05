Олимпийского чемпиона Белявского встретили в аэропорту Екатеринбурга

Екатеринбуржцы приехали в городской аэропорт встречать соотечественника Давида Белявского, завоевавшего золотую медаль по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает РЕН ТВ, среди встречавших были как взрослые, так и дети, они принесли с собой приветственные плакаты. Жители города аплодировали спортсмену под гимн России, после чего гимнаст дал автографы и пообщался с поклонниками.

«Поздравляем Давида Белявского с золотой наградой Олимпиады в Токио! Гордимся тобой!» — гласила надпись на одном из плакатов.

Родители детей поделились с журналистами, что спортивные достижения Белявского вдохновляют юных спортсменов. По их словам, гимнаст всегда приходит к детям на тренировки, показывает им награды и своим примером мотивирует их.

26 июля российские гимнасты Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин выиграли золотую медаль в командном зачете. Россияне получили в сумме за пять упражнений 262,5 балла. Российские гимнасты впервые с 1996 года одержали победу в командном турнире на Олимпийских играх.

Кроме того, гимнаст Нагорный 3 августа завоевал бронзу в упражнении на перекладине на Олимпиаде. В финале спортсмен показал результат 14,533 балла, уточняет «Спорт-Экспресс».

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.