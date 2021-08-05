Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет экстренно сел в Казани

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, подал в воздухе сигнал тревоги и совершил внеплановую посадку в Казани, сообщает в четверг, 5 августа, ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Казани», — рассказал собеседник агентства.

В справочной службе казанского аэропорта телеканалу РЕН ТВ рассказали, что посадка прошла благополучно. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Причины экстренной посадки самолета не уточняются.

Ранее в среду стало известно, что пассажирский Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Екатеринбурга в Москву, спустя примерно час полета подал сигнал тревоги над Удмуртией. В итоге было принято решение изменить курс полета и начать снижение.