Число выявленных в мире случаев COVID-19 превысило 200 млн

За всё время пандемии коронавируса в мире зарегистрировали свыше 200 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на вечер среды, 4 августа, в мире за всё время пандемии COVID-19 был выявлен у 200 14 602 человек. При этом свыше 4,2 млн пациентов скончались от последствий болезни.

Лидерами по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом являются США (более 35,3 млн). На втором месте Индия (31,7 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн).

Ранее в этот день в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) заявили о способности полной вакцинации населения уберечь от появления новых штаммов COVID-19.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она подчеркнула, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

По последним данным, всего с начала распространения коронавируса в России общее количество выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 6 356 784. От последствий заболевания скончались 161 715 человек, полностью выздоровели 5 679 842 человека.

В России проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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