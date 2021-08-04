Тепловая электростанция загорелась в Турции из-за лесного пожара

На юго-западе Турции в районе города Милас в результате лесного пожара загорелась тепловая электростанция (ТЭС). Об этом сообщил мэр города Мухаммент Токат в среду, 4 августа.

«Пламя охватило тепловую электростанцию, персонал эвакуируется, звучат сирены», — написал Токат на своей странице в Twitter.

Как пишет газета Cumhuriyet, пожар в Миласе распространился на тепловую электростанцию, несмотря на все меры предосторожности и усилия.

Отмечается, что ситуация в районе, откуда людей эвакуируют по соображениям безопасности, остается серьезной. Там из-за возгорания пропало электричество.

О том, что пожар в турецких Бодруме и Миласе приблизился к электростанции, стало известно еще 1 августа. Пожар, начавшийся в Бейджилере Миласского района Муглы, распространился на район Чекертме, въезд в него перекрыт полицией.

В тот же день министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что пожар в районе Бодрума, из-за которого было эвакуировано несколько отелей, взят под контроль.

2 августа сообщалось, что турецкие пожарные ведут борьбу с 13 очагами лесных пожаров. Отмечалось, что работы проходят в шести провинциях, включая Анталью, Измир и Муглу. В Анталье погибли не менее трех человек.

Ответственность за поджоги на юге Турции взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня». По словам боевиков, их действия направлены на борьбу с действующим режимом.