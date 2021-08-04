Еще два дома признали аварийными в Саратове

Власти Саратова признали аварийными еще два дома из старого жилфонда. Соответствующее распоряжение главы города Михаила Исаева опубликовано 4 августа.

Речь идет о дореволюционных домах, расположенных в Волжском районе. Один из них находится на улице Мясницкой, д. 5, второй — на улице Комсомольской, д. 86, уточняет ИА «Взгляд-инфо».

Собственники квартир должны покинуть их в течение трех месяцев. Снести дома необходимо до 1 августа 2023 года.

В соответствии со ст. 89 ЖК РФ районная администрация и КУИ Саратова предоставят людям, проживающим на условиях соцнайма, жилые помещения.

Ранее в августе сообщалось, что пять регионов России планируют завершить текущую программу расселения аварийного жилья до конца 2021 года. Ожидается, что новая программа начнется уже в текущем году.