Молочный комплекс за 400 млн рублей построили в Нижегородской области

В Ардатовском районе Нижегородской области построили новый молочный комплекс стоимостью 400 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в ближайшее время. Открытие позволит увеличить производство молока в хозяйстве с 12 т до 30 т в сутки. Кроме того, будет создано 10 дополнительных рабочих мест, пишет ИА «НьюсНН».

Стоимость реализации проекта составила 400 млн рублей. По словам главы региона, до 50% этой суммы хозяйству возместят из бюджета по госпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области».

Губернатор также отметил, что с начала года завершено строительство семи молочных ферм, еще в двух проведена реконструкция. Всего на этот год запланировано создание 18 молочных ферм и модернизация четырех.