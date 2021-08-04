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Молочный комплекс за 400 млн рублей построили в Нижегородской области

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В Ардатовском районе Нижегородской области построили новый молочный комплекс стоимостью 400 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в ближайшее время. Открытие позволит увеличить производство молока в хозяйстве с 12 т до 30 т в сутки. Кроме того, будет создано 10 дополнительных рабочих мест, пишет ИА «НьюсНН».

Стоимость реализации проекта составила 400 млн рублей. По словам главы региона, до 50% этой суммы хозяйству возместят из бюджета по госпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области».

Губернатор также отметил, что с начала года завершено строительство семи молочных ферм, еще в двух проведена реконструкция. Всего на этот год запланировано создание 18 молочных ферм и модернизация четырех.

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