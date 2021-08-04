ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID

Из-за нехватки вакцин в бедных странах Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает ввести мораторий на ревакцинацию, сообщил в среду, 4 августа, на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что еще в мае организация поставила цель по вакцинации как минимум 10% населения в каждой стране мира. При этом страны с высоким уровнем развития, где нет нехватки препаратов, эту цель перевыполнили. По подсчетам ВОЗ, в странах с высоким уровнем доходов еще в мае удалось ввести около 50 доз прививок от коронавируса на каждые 100 человек, сейчас это число удвоилось — с учетом уколов вторым компонентом и ревакцинаций . В то же время в странах с низким уровнем доходов речь идет о 1,5 дозы на каждые 100 человек в связи с отсутствием дополнительных поставок.

«Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказываются в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов. Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — подчеркнул Гебрейесус.

Гендиректор организации также посоветовал производителям вакцин уделить внимание программе COVAX, которая предполагает поставку препаратов беднейшим странам.

Администрация США посчитала неверным призыв Всемирной организации здравоохранения ввести временный мораторий на бустерные прививки от коронавируса до конца сентября. По словам пресс-секретаря Белого дома, Джен Псаки, одно не мешает другому.

В свою очередь заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган заявил «Известиям», что на сегодняшний день в мире сталкиваются две противоположные точки зрения о необходимости повторной вакцинации, поэтому подходы в той или иной стране к этому вопросу будут зависеть от того, какую точку зрения поддержит руководство государства.

2 августа Германия заявила, что в сентябре начнет проводить ревакцинацию для уязвимых слоев населения. Объединенные Арабские Эмираты также начнут повторную вакцинацию для всех тех, кто относится к группе повышенного риска. Кроме того, ревакцинация стартовала в Израиле и в США.

29 июля руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко выразила мнение, что ревакцинация — это закономерная процедура, которая стимулирует организм вырабатывать антитела. Ткаченко подчеркнула, что пройти повторную вакцинацию необходимо будет всем, кто делал прививку. Противопоказания к ревакцинации такие же, как и к вакцинации: тяжелая аллергическая форма, возраст до 18 лет, период кормления грудью.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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