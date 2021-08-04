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Бесплатную стерилизацию собак запустили в Мурманской области

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Государственная ветеринарная служба будет бесплатно стерилизовать бездомных собак в Мурманской области. Такие услуги с 1 августа предоставляют волонтерам, которые либо найдут животным хозяина, либо пристроят в приют.

По информации комитета по ветеринарии, преимущественно право на услугу по стерилизации собаки имеют волонтеры некоммерческих организаций. Для получения услуги надо обратиться в ближайшее структурное подразделение Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных, передает ИА «Би-порт». До конца 2021 года бесплатно могут простерилизовать 100 особей женского пола. В 2022 году цифра увеличится до 200.

В мае стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних животных, а также мониторинга популяции животных без владельцев. Согласно поручению, проект закона должен быть разработан до 1 декабря текущего года. Кроме того, правительство должно подготовить законопроект, учитывающий особенности владения и распоряжения безнадзорными животными со стороны организаций и муниципальных образований.

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