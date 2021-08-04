Проверки соблюдения масочного режима усилят в Орле

Особое внимание к санитарно-эпидемиологическим правилам в общественном транспорте будут уделять в Орле 5 августа, в День города. Об этом сообщил глава регионального департамента дорожного хозяйства Алексей Субботин.

«В День города 5 августа в Орле мы ожидаем увеличение нагрузки на общественный транспорт. В связи с этим рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте пройдут в усиленном режиме», – отметил Субботин.

На следующей неделе запланирован большой рейд с участием правоохранительных органов, пишет InfoOrel.ru. Также в Орле усилен контроль за санитарной обработкой транспорта.