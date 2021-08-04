Минфин не рассматривает введение налога на мясо

Минфин России не обсуждает в целом и не рассматривает ни в каком виде введение налога на мясо, сообщила в среду, 4 августа, пресс-служба министерства.

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается», — уточняется в сообщении.

Ранее в среду спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил, что мера может быть рассмотрена из-за ситуации с изменением климата.

Позднее Песков объяснил, что налог на мясо, который может стать инструментом учета углеродного следа в животноводстве, будет вводиться для стран-экспортеров, а не потребителей. Кроме того, для России этот вопрос не актуален.

30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что не планируется и введение каких-либо налогов на скот. Глава государства также с иронией добавил, что для лиц, распространяющих подобные слухи, нужно вводить «налог на голову».

22 июня сообщалось, что Минсельхоз намерен сохранить для производителей молочной продукции государственную поддержку в виде компенсации капитальных затрат (CAPEX), назвав это «мощным стимулом». Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов подчеркнул, что сохранение компенсации капитальных затрат поможет добиться самообеспеченности молоком за четыре-пять лет.