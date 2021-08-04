Масштабный ремонт улицы Ленина в Южно-Сахалинске завершили на 70%

В Южно-Сахалинске продолжается ремонт улицы Ленина, работы выполнены на 70%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт проводится отрезке от улицы Сахалинской до поворота на ОТБ. Силы подрядчика сейчас сосредоточены на самом протяженном участке - от Сахалинской до Пенсионного фонда, пишет ИА SakhalinMedia.

Как рассказал замдиректора по реализации проекта ООО «Востокдорстрой» Владимир Павлов, каждый день на объекте задействованы 70 человек и 40 единиц техники. Почти завершена замена инженерных сетей, обустройство ливневки и тротуаров, также идет установка бордюров.

Открыть движение на участке планируется до 1 сентября. Полностью завершить работы и сдать объект – до 1 ноября.