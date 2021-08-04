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Музей лоскутного шитья появится в Рязани

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В конце августа в Рязани откроется музей лоскутного шитья. В нем будет представлена коллекция лоскутных изделий, которая участвовала в международной выставке, информирует пресс-служба городской администрации.

В экспозиции можно было увидеть более 2 тыс. работ мастеров из России, Кореи, Японии и других стран. Стенд проекта «Шили-были. Рязанская Губерния» стал одним из самых популярных, отмечает РИА «7 новостей». Ежедневно проводились совместные пошивы «Есенинского лоскутного одеяла».

Музей лоскутного шитья станет первым подобным в России. Он будет расположен на Первомайском проспекте. Открытие должно состояться 28 августа, пишет 62INFO.ru.

Напомним, в городе Ряжск Рязанской области капитально отремонтируют краеведческий музей. Министерство культуры региона уже подало заявку на участие в 2022 году в программе «Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры» нацпроекта «Культура».

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