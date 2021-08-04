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Более 24 тыс. мальков выпустили в Куйбышевское водохранилище

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В Ульяновске сотрудники минприроды региона приняли участие в выпуске более 24 тыс. мальков стерляди в Куйбышевское водохранилище. Мероприятие организовано в рамках компенсации ущерба водным биологическим ресурсам.

Мальки были привезены из саратовского рыбопитомника, информирует ulpravda.ru. В 2020 году всего было выпущено в реки и водохранилища порядка 200 тыс. мальков, в этом году планируются такие же объемы.

Куйбышевское водохранилище — водохранилище на реке Волге, крупнейшее в Евразии и третье в мире по площади, после Вольты и Смолвуда. Образовалось в 1955–1957 годах после завершения строительства плотины Волжской ГЭС им. В.И. Ленина (ныне Жигулевская ГЭС).

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