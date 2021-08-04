Ковчег с мощами Александра Невского вернулся в храм Христа Спасителя

Ковчег с мощами святого Александра Невского вернулся обратно в храм Христа Спасителя, завершив всероссийский крестный ход, охвативший в общей сложности 28 городов. Об этом в среду, 4 августа, сообщает РЕН ТВ.

Святыню, отсутствовавшую в главном храме страны с начала крестного хода, 12 июня, тожественно встретили внутри Кафедрального собора. После молебна святыню в саркофаге вынули из походного ковчега и вернули на прежнее место, где мощи будут находиться постоянно.

«Еще при жизни князь Александр Невский совершал большие путешествия в золотую Орду, отстаивая интересы нашего государства. Таким образом, сам Александр Невский прошел по пределам нашего государства и освятил своим присутствием людей», — рассказал ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев.

Каждая точка завершившегося крестного хода была вехой как в жизни благоверного князя, так и в жизни страны. Маршрут пролегал через Переславль-Залесский — место рождения святого, а также через место его погребения во Владимире. В 1723 году оттуда его мощи были направлены в Шлиссельбург и после в Санкт-Петербург, где помещены в Александро-Невскую лавру. Также в ходе крестного хода мощи привезли в Торопец, где Александр Невский венчался с дочерью полоцкого князя, а также они побывали на Псковской земле — на месте ледового побоища на Чудском озере.

«Последний раз это было в 1242 году, когда он, придя во Псков освободил наш город, нашу землю от захватчиков, немецких рыцарей тевтонов», — отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Причем этот крестный ход был одним из четырех, стартовавших в честь 800-летия князя. Так, на юге страны крестный ход стартовал в Ростове-на-Дону и прошел через Крым, центральный начался в подмосковном Чехове и отправился по городам Белоруссии, а восточный свой путь начал в Екатеринбурге и протянулся до Дальнего Востока. Общий маршрут составил около 25 тыс. км.

Всего святыня побывала более чем в 80 городах России и Белоруссии.

Князь был причислен к лику святых в 1547 году. Он умер в ноябре 1263 года. Его мощи обычно находятся в Троицком соборе Александро-Невской лавры Петербурга. Патриарх Кирилл в феврале объявил текущий год Годом Александра Невского. Всего в этом году церковь запланировала порядка 800 различных мероприятий.