Почти 60 общественных пространств благоустроят в Татарстане

В Татарстане до конца года планируют благоустроить 57 общественных пространств. Об этом рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

«В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 49 общественных пространств, и дополнительно власти республики планируют реализовать восемь объектов, победивших во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — цитирует Фролова ИА «Татар-информ».

Также министерство сформировало заявку на всероссийский конкурс объектов городской среды, на который 20 муниципальных образований республики представили свои концепции общественных пространств.