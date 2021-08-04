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Новый детсад откроют в Иркутске весной 2022 года

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В Иркутске весной 2022 года планируют завершить строительство нового детского сада. Ход работ проверил губернатор Игорь Кобзев совместно с министром образования Максимом Парфеновым и мэром Русланом Болотовым.

Детсад возводят в микрорайоне Лесной около общеобразовательной школы. Строительные работы намерены завершить до конца года, затем пройдет процедура закупки оборудования и мебели, лицензирование, пишет ИА IrkutskMedia.

По словам губернатора, детсад предварительно рассчитывают открыть в апреле 2022 года. Дошкольное учреждение и школа полностью закроют потребности местных жителей в образовательных услугах.

К комплексу детсад–школа будет проложена новая дорога. Сейчас ведется ее проектирование. Также начался набор специалистов для работы в детсаду.

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